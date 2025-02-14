Whatsapp'dan yeni özellik! Bağlantılara izin verilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler ekliyor.Son olarak, WABetaInfo tarafından keşfedilen bir özellikle, kullanıcıların profillerine sosyal medya hesaplarını bağlayabileceği ortaya çıktı.Şu anda beta aşamasında olan özellik, ilk olarak Instagram ile entegre edilecek. Kullanıcılar, WhatsApp profillerine Instagram hesaplarını bağlayarak, kişilerinin tek bir dokunuşla Instagram profillerine erişmesini sağlayabilecekler.Meta, gelecekte Facebook ve Threads gibi diğer sosyal medya platformlarını da bu özelliğe entegre etmeyi planlıyor.Bu özellik isteğe bağlı olacak, yani kullanıcılar isteğe bağlı olarak sosyal medya hesaplarını profillerinde paylaşabilecekler.Ayrıca, kimliğe bürünme veya kötüye kullanım gibi durumları önlemek için doğrulama süreci de eklenebilir.Şu anda iPhone için beta sürümünde test edilen özellik, ilerleyen dönemde Android cihazlara da gelecek. Özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz belli değil.