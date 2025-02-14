MİT'ten PKK'nın Avrupa ayağına darbe: Medeni Altundere kıskıvrak yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın Avrupa ayağına büyük bir darbe indirdi.Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere 'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.İstanbul'da olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı.Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.