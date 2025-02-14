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Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekleme: 14.02.2025 - 09:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:17 / Editör: Edin Uslu
Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.27'de, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem