Eğlence mekanına el bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Feci olay, Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde yaşandı. Bir kişinin eğlence mekanında el bombası patlatması sonucu 12 kişi yaralandı.Olay yerine gelen acil durum görevlileri yaralılara hızlıca müdahalede bulunurken durumu ağır olanlar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan savcı Francois Touret-de-Courcy, 'Birisi içeri girdi, hiçbir şey söylemeden el bombası attı ve kaçtı' şeklinde konuştu.İki kişinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten yetkili, el bombasının saat 20.00'de bir barda patladığı sırada 'birçok müşterinin' de orada bulunduğunu söyledi.Touret-de-Courcy, soruşturmacıların henüz patlamaya ilişkin bir sebep tespit edemediklerini ancak bunun bir 'terör saldırısı' olduğuna inanmadıklarını söyledi. 'Bunun terörizmle bağlantılı olduğunu düşündürecek hiçbir şey yok' diyen yetkili, olayı 'hesaplaşma amaçlı yapılan bir şiddet eylemi' olarak niteledi.Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, X sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada 'Bu olağanüstü şiddet içeren suç eylemini en güçlü şekilde kınıyorum' ifadelerini kullandı.