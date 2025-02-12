Muğla'da cezaevinden izne çıkıp hırsızlık yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı İsmet İnönü Caddesi üzerinde yürüyen bir şahıs, çevrede bulunan bir işletmeyi gözüne kestirdi.Uzun süre keşif yapan hırsız, içerideki bir çalışanın dışarı çıktığını görünce hızla içeri girdi.Kasaya yönelen şüpheli, dükkanda bulunan paraları çalarak bölgeyi terk etti.Ancak durumu fark eden işletme çalışanları şüpheliyi yan sokakta yakaladı.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bildirilmesinin ardından C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.Hırsızlık suçundan hapse giren ve izinle dışarı çıktığı öğrenilen şahsın izninin bitmesine iki gün kaldığı belirtildi.Hırsızlık anı ise iş yeri kamerası tarafından anbean görüntülendi.Görüntüde bir kişinin kapıyı açıp içeriye girerek kasadan paraları alması ve dışarıya çıkması yer aldı.