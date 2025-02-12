Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da! Ortak basın toplantısında net mesajlar: 12 anlaşmayı imzaladık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısında konuştu.'SAYIN CUMHURBAŞKANINA VE ENDONEZYA MAKAMLARINA SAMİMİ MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım, heyetim ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum.Dost ve kardeş Endonezya'yı G-20 Liderler zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret etmiştim. Bugünkü de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizin 1'inci toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanına ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için özellikle teşekkür ediyorum.'MÜNASEBETLERİMİZ DAHA DA KURUMSALLAŞTI'Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıldönümünü idrak ediyoruz. Ancak Endonezya'yla tarihi ve beşeri bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar uzanıyor.İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi 2011 yılında ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımızla taçlandırdık.Bugünkü Konsey toplantımızla münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk.Gerek değerli kardeşim Prabowo ile görüşmemizde gerekse heyetler arası istişarelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ayrıca Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.'12 MUTABAKAT METNİ İMZALADIK'Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi değerli kardeşlerimle kabul ettik.'TİCARETİMİZİ 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI ELE ALDIK'Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık.Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz.Yine Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz.İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik. Bayrak taşıyıcı havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık.