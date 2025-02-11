Yasadışı bahis soruşturmasında 3 gözaltı

“Dijital uyuşturucu” olarak isimlendirilen yasadışı bahis sitelerine ve yasadışı bahise teşvik eden isimlere yönelik soruşturmalar genişletilerek devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal medya fenomenleri Eren Arda Altuntaş, Gencay Cömert ve Yusuf Çekmez gözaltına alındı.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Kerimcan Durmaz’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlere yönelik başlatılan yasadışı bahis soruşturmaları kapsamında bugün yapılan operasyonda 3 sosyal medya fenomeni daha gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yüksek takipçisi bulunan isimlerin sosyal medya hesaplarından yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.Bu sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda sosyal medya fenomenleri Eren Arda Altuntaş, Gencay Cömert ve Yusuf Çekmez gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları ve sim kartlarına da el koyuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Enes Çakal isimli şüphelinin ise adresinde bulunamadığı, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.