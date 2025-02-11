İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale'de bu sabah eş zamanlı operasyon yapıp şüphelilerden 13'ünü yakaladı. Firari diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.