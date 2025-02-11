DEM Partili Abdullah Zeydan'a hapis cezası verildi

Terör örgütünün siyasi ayağına yönelik soruşturmalar sürüyor...Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın 'örgüte yardım etmek' iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın 8'inci duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Zeydan, duruşmaya katılmadı.Dosyanın avukatı Mahsuni Karaman'ın dosyadan çekilmesi üzerine, Mehmet Emin Aktar dosyaya avukat olarak katıldı. Aktar, süre talebinde bulundu.Duruşma, avukat Mehmet Emin Aktar'ın savunmasıyla devam etti.Aktar, mahkeme heyetinin 'güvenlik' önlemi alınması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazmasına tepki gösterdi.Aktar, 'Benim savunma yapmamı beklemeksizin siz dün verdiğiniz yazıyla, kararınızı belirlediniz. Savunma yapmak benim ve müvekkilimin hakkıdır. Bu adil yargılamanın gereğidir. Siz süre vermeyerek, bunu ihlal ettiniz” dedi.Aktar, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddetti.Abdullah Zeydan'a 'terör örgütüne yardım etmek' ve 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verildi.Kamuoyu Abdullah Zeydan'ı, hain terör örgütü PKK'ya yönelik övgüleriyle tanıyor.2015 yılında PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.Skandal ifadeler kullandıBu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi rahatsız etti.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, skandal ifadeler kullandı.Zeydan açıklamasında, 'PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar.' söyleminde bulundu.'PKK, TÜRKİYE'Yİ GÜLLER BAHÇESİNE ÇEVİRMEK İÇİN ORTAYA ÇIKMIŞ HALK HAREKETİDİR'Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.PKK'yı öven sözlerin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.4 Kasım 2016'da terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Abdullah Zeydan “örgüt propagandası yapmak'tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek'ten” 5 yıl hapis cezası aldı.Mahkeme, Zeydan'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.Zeydan, 2022 yılının başında cezaevinden çıktı.