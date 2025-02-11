Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar: 11 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi.Açıklamalardan öne çıkan başlıklar:Türk ve Malay halkı arasındaki dostluk asırlar öncesine dayanıyor. Ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde stratejik ortaklığımızı yüksek düzeyde ilerletmeye devam edeceğiz. Az önce farklı alanlarda 11 anlaşmayı imzaladık. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırımları arttırmanın fikir birliği içerisindeyiz. 10 milyar dolarlık dengeli ticaret hacmini hedefliyoruz. Savunma Sanayii alanında yakalığımız ivmeyi sürdüreceğiz.Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisinden memnunuz ve daha çok kardeşimizi bekliyoruz. Sabiha Gökçen'in İGA gibi daha fazla uçak sayısı kapasitesi için çalışıyoruz.Filistin davası başta olmak üzere çeşitli küresel sorunları da ele aldık. Ve yardımlarımızı sürdürüyoruz. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle karşılıyoruz. İsrail'in katliam politikasındaki ısrarı sözlerini tutmadığını gördük. İsrail, Gazze'deki işgale son vermeli. Ve verdiği hasarları tanzim etmelidir.Malezya Başbakanı İbrahim'in açıklamalarıMüslüman aleminin lideri bir şahsı ağırlıyoruz. Söylediklerinizi ciddiye alıyoruz. Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Dünyada adalet ve barış istediğini net ifade eden liderlerden birisiniz.