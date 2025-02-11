Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Köprüden uçarak can verdiler

Korkunç kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde gerçekleşti. Ankara'dan İstanbul yönüne giden Metin Çakmak (50) idaresindeki demir yüklü tır, Sultaniye köyü mevkiinde köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan Recep Gülaçtı (49) idaresindeki karayolları tuzlama aracına çarptı.BARİYERLERİ PARÇALADIÇarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.