Zonguldak'ta tefecilere baskın: 8 gözaltı

Polis ekiplerinin suç ve suçluya yönelik çalışmaları hız kesmeden ülke genelinde sürüyor.Ekipler bu çalışmalar kapsamında vatandaşları mağdur eden tefeci ve yağmacılar hakkında soruşturma başlattı.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘tefecilik ve yağma’ soruşturması kapsamında 3 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Operasyonlarda, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K., R.K., S.S., B.K., S.B., İ.K., Y.Ö. ise sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.