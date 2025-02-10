Asya turu başladı! İlk durak Malezya: Ortaklığımızı stratejik düzeye çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.'TÜRKİYE VE MALEZYA UZAKLIĞA RAĞMEN KARDEŞ, DOST VE ORTAKTIR'Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022'de kapsamlı stratejik düzeye çıkardık.Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından biri eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Ülkemize hakim olan yasakçı zihniyet nedeni ile ülkemizden gençler buraya gelip akademik kariyer yaptı. O günler geride kaldı. Çok sayıda ülkeden gence ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz bugün.Bugün Türkiye olarak biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bini aşkın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim sunuyoruz.Başkan Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora verildi! 'Ortaklığımızı kapsamlı stratejik düzeye çıkardık' | Video'MALEYA ÜNİVERSİTESİ 40 BİN ÖĞRENCİSİ İLE AKADEMİK ÇALIŞMALARDA SEÇKİN ROL OYNUYORÜlkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyoruz. Malezya'nın yüksek öğretimde çekim haline gelmesi sayın sultanın idaresinde faaliyete devam eden Maleya Üniversitesi'dir.Maleya Üniversitesi 40 bin öğrencisi ile akademik çalışmalarda seçkin rol oynuyor. Katkıları ile sayın sultanın liderliği önem taşıyor.Hepimizin bildiği üzere üniversiteler toplumların kalkınması için önemli bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır.Şahsıma tevdi edilen fahri doktora nedeniyle tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum.'