Konya'da 7 milyon liralık kaçak makaron yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu piyasa değeri 7 milyon TL olan milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi.
Kaçakçılara göz açtırılmıyor...
Konya'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
KAÇAK SİGARA AĞI TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu bir kamyon dolusu kaçak sigaranın Konya’ya geldiğini tespit etti.
Operasyon için düğmeye basan ekipler kamyonu Karatay ilçesinde durdurdu.
7 MİLYON LİRALIK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Araçta bulunan bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Araçtaki makaronların piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.