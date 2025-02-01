Konya'da 7 milyon liralık kaçak makaron yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu piyasa değeri 7 milyon TL olan milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor...Konya'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu bir kamyon dolusu kaçak sigaranın Konya’ya geldiğini tespit etti.Operasyon için düğmeye basan ekipler kamyonu Karatay ilçesinde durdurdu.Araçta bulunan bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.Araçtaki makaronların piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu belirlendi.Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.