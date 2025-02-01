CHP'de 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' krizi: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a operasyon!

Anketlerde sürekli Mansur Yavaş'ın gerisinde kalan ve cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına alabilmek için tüm olanaklarını devreye sokan Ekrem İmamoğlu, bir süredir arzuladığı 'ön seçim' hedefine ulaşmanın eşiğine geldi.İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i baskı altına alarak ön seçim yöntemini kabul ettirdiği, Özel'in ise Mansur Yavaş'ın partiden ayrılmasını engellemek ve sessiz bir şekilde pasifize etmek için bu öneriyi mantıklı bulduğu iddia ediliyor.Öte yandan İmamoğlu'nun kendisine açılan soruşturmalar üzerinden 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştığı bu süreçte ön seçim kararının alınması da partili kaynaklar tarafından 'manidar' olarak yorumlandı.Bu aşamada atılan adımla birlikte parti yönetiminin Mansur Yavaş'ın elini kolunu bağlamaya çalıştığı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak oyları bölmesinin önüne geçilmek istendiği değerlendiriliyor.CHP'li kaynaklar, temayül yoklaması şeklindeki ön seçimin oy sayım aşamasında da manipülasyona açık olacağını vurgulayarak, "Bunun adı Mansur Yavaş'ı pasifize etme operasyonu" yorumunu yaptı.