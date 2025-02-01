AK Parti'de büyük kongre için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajları verecek?

AK Parti'de 8'inci Büyük Olağan Konre için geri sayım başladı. 23 Şubat'ta yapılacak kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 75 asıl 35 yedek üyesi, Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) 15 asıl 5 yedek üyesi, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) 3 asıl 2 yedek üyesi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun (SEEK) 5 asıl 2 yedek üyesi seçilecek.Parti tüzüğüne göre, kongrelerin toplanması için delege toplam sayısının en az dörtte birinin katılımının gerekliliği baz alınıyor.Yeterli katılımın olmaması durumunda ise ilk toplantıya katılanlar ile ikinci toplantı gerçekleştirilecek.Kongreyi yönetecek divan için de seçim gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunuyor. Parti tüzüğüne göre, divan başkanlığına tek aday olur ise açık oylama, birden fazla aday var ise seçim usulü genel kurul tarafından verilen kararla gerçekleştiriliyor. Divan heyetinin ise açık oylama ile oluşturulması gerekiyor.Kongrenin açılışının ardından belirlenen kongre divanı gündemi okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarak partililere hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, yenilenme ve enerji mesajı vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ise Tüzük Değişikliği Komisyon Raporu'nun okunması, gelir-gider ve kesin hesap raporunun okunması, müzakeresi ve oylaması gerçekleştirilecek.Ardından ise gelecek dönem tahmini bütçe oylanacak.Ardından ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kongrede sunacak ve oylanacak.