Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı 627 oldu

Sri Lanka'da kuvvetli yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 627'ye yükseldi.

Ekleme: 8.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 8.12.2025 - 09:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı 627 olduSri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetlere ilişkin son verileri açıkladı.

Afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, kayıp 190 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.