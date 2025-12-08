Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı 627 oldu
Sri Lanka'da kuvvetli yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 627'ye yükseldi.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetlere ilişkin son verileri açıkladı.
Afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, kayıp 190 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
