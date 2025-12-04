Derin Talu sevgilisiyle tatile çıktı

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden.Her yaptığıyla dikkat çeken genç fenomen, son olarak özel hayatıyla adından söz ettirmişti. Adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin adının Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı.Bir süredir Tanalp Tokgöz ile aşk yaşayan Talu, sevgilisiyle yurt dışına çıktı.22 yaşındaki Derin Talu, Instagram hesabından yeni kareler yayınladı. Çiftin İsviçre'de olduğu anlaşıldı. Çiftin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.