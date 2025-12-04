Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'ya gitti.Bakan Fidan, başkent Viyana'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İki ismin görüşmesinde; bölgesel konular ve iki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.