Trabzon'da Korkutan Yangın!

Akçaabat'ta 1950 yılında yaşanan heyelan, Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kaya parçalarının vadi tabanını kapatmasına neden oldu. Bu süreçte oluşan Sera Gölü, 2010 yılında “Tabiat Parkı” ilan edildi.Doğal güzelliğiyle öne çıkan gölün kıyısındaki turistik tesisin restoran bölümünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı. Çalışanlar, güvenlik amacıyla hızla dışarı çıkarıldı.Yangın sırasında göl çevresinde yoğun siyah duman yükseldi, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangın sonrası tesis kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.