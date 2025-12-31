Adana'da Kanlı Kavga!

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Kafur U., kahvehanesine oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak'ı iş yerine almak istemeyince aralarında tartışma çıktı.Kahvehanedekilerin de karışmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. İş yerinin üst katından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.Silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar baş ve göğsüne isabet eden Akyüz ile göğsünden vurulan Balsak, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kafur U.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin kimliklerini belirledi.Kafur U.'nun olay günü Akyüz ile Balsak'a “Sizin hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok.” dediği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.Polis, Kafur U.'nun yanı sıra kavgaya karıştığı belirlenen Bekir A., Ömer U., Yavuz U., Yılmaz U. Aydın K., Ramazan A., İsmail A., Diyar K. Kansu S., Onur U.'yu adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.Emniyetteki sorgularında silahları kendilerinin kullanmadığını öne süren 11 şüpheli, işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme' suçundan sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Ele geçirilen silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Balistik incelemenin ardından silahları kimin kullandığının belirleneceği bildirildi.