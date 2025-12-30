Bartın'da sahile vurdu! Vücut kalıntıları dikkat çekti

Bartın’da dev dalgaların telef ettiği bir yunus balığının kalıntıları sahile vurdu. Bölgede yavru yunusların da telef olduğu değerlendirildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Bozköy Sahili'nde dev dalgalar ölü bir yunus balığının kalıntılarını karaya sürükledi. Yunus balığının sahile vuran kısmında, dişleri ve çenesinin bulunduğu kafatası ile üzerindeki yağ tabası yer aldı.Yunus balığı kalıntılarını gören Şafak Duran isimli bir vatandaş, kalıntının yetişkin bir yunus balığına ait olabileceğini belirtti. Dalgaların arasında 3 yavru yunus balığı daha gördüğünü belirten Duran, bu mevsimde Karadeniz'de yunus balığı görmenin mümkün olmadığını hatırlatarak, 3 yavrunun da telef olmuş olabileceğini kaydetti.Şafak Duran, yunus balıklarının dev dalgalar nedeniyle yada önceden avlanma yöntemiyle telef edilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi