Cizre ilçesinde, Dicle Nehri’ne düşen terliğini almak isterken suya kapılan 12 yaşındaki Ahmet Erçil’in cansız bedeni bulundu.

3.12.2025 - 11:06
Nehire Düşen Çocuktan Acı Haber!Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde, Cizre Köprüsü yakınlarında iki arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'nin kıyısına giden Ahmet Erçil'in terliği suya düştü.

Terliğini almak için eğilen Erçil, dengesini kaybederek nehre düştü.

ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI

Akıntıya kapılan Ahmet Erçil'i kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

BOTLARLA ARAMA YAPILDI

Ekipler hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin çalışmasıyla, sabah saatlerinde Ahmet Erçil'in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Erçil'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.