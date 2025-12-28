Otel Odasına Baskın! Silah Bulundu...
Beşiktaş ilçesinde 2 şüphelinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri kaldıkları otele baskın düzenledi. Otel odasında yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş 1 kalaşnikof, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler tutukalandı.
İstanbul'un Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme'de şüphe üzerine 33 BRZ 95 plaka otomobili durdurdu.
Polis araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.'ye (19) üst araması yaptı.
Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy'de bir otelde kaldıklarını söyledi.
POLİS BASKIN DÜZENLEDİ
Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi.
Baskın anı kameralara yansıdı.
YATAK ALTINDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI
Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi.
Devam eden adamlarda odada, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler 38 kalaşnikof mermisi ve 99 da tabanca mermisi de bulundu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Aramaların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Burada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan İlhan Efe K. ve Olcay Ö., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin poliste daha önceden toplam 7 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.
