Maltepe'de kamyon devrildi! Bariyerlere çarptı

Maltepe’de beton pompasının bulunduğu kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza nedeniyle Maltepe sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe'de kamyon devrildi! Bariyerlere çarptıKorkutan kaza saat 10:00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükkalköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan beton pompasının bulunduğu kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU

Yaklaşık yüz metre sürüklenen kamyon yoldaki bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şoför yara almadan kurtuldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Belediye ekipleri kaza nedeniyle yola savrulan bariyerleri keserek yol kenarına kaldırdı. Olay yerine gelen vinçle kaza yapan beton pompası kaldırıldı. Kaza nedeniyle Maltepe sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.