Prag pozları çok beğenildi

42 yaşındaki Murat Dalkılıç, bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile birlikte yaşıyor.Haziran ayında başlayan aşkları doludizgin devam eden Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya tatile gitti.Ünlü çiftin tatil için Çekya'nın başkenti Prag'a gittiği ortaya çıktı. İkili, yeni karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan çiftten Dalkılıç, sevgilisine çiçek aldı, saçına gül taktı. Ardından “Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum.” diyerek Özgü’yü övdü.