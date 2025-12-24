  • USD: 42,74 - 42,82
  • EURO: 50,42 - 50,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kütahya'da korkutan yangın! 6 yaşındaki çocuk...

6 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı! - Yaşam Haberleri

Ekleme: 24.12.2025 - 20:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:04 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Kütahya'da korkutan yangın! 6 yaşındaki çocuk...Atik Sokak'ta 7 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan daireden yükselen dumanı fark eden mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kütahya'da korkutan yangın! 6 yaşındaki çocuk...

Yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının çakmakla oynayan 6 yaşındaki çocuğun koltukları tutuşturmasıyla çıktığı, küçük çocuk ve ablasının evden çıkıp kurtuldukları tespit edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da korkutan yangın! 6 yaşındaki çocuk...