Altında hafta rekorla başladı! 6000 TL'yi aştı
Altının tarihi zirvelere çıkmasında Fed'in 2026'da faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri etkili oldu.
Gram altın yılın başından bu yana yüzde 104 artış gösterdi. Bu enflasyon karşısında 75'ten fazla reel getiri getirdiği anlamına geliyor.
Bu hafta altın yatırımcıları ABD verilerini izlemeye devam edecek.
Gram altın 6,056 TL
Çeyrek altın 9,791 TL
Yarım altın 19,564 TL
Cumhuriyet altını 39,925 TL
ONS altın 4,403 dolar
