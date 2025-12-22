  • USD: 42,75 - 42,82
Altında hafta rekorla başladı! 6000 TL'yi aştı

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! Gram atlın 6000 TL'yi aştı!

Ekleme: 22.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Altının tarihi zirvelere çıkmasında Fed'in 2026'da faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri etkili oldu.

Gram altın yılın başından bu yana yüzde 104 artış gösterdi. Bu enflasyon karşısında 75'ten fazla reel getiri getirdiği anlamına geliyor.

Bu hafta altın yatırımcıları ABD verilerini izlemeye devam edecek.

Gram altın 6,056 TL

Çeyrek altın 9,791 TL

Yarım altın 19,564 TL

Cumhuriyet altını 39,925 TL

ONS altın 4,403 dolar