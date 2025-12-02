TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİMİ BULUŞMASI NADMEX 2025 BU HAFTA BAŞLIYOR

Türkiye, yalnızca deprem değil; sel, yangın, heyelan, fırtına ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin giderek arttığı bir coğrafyada yer alıyor. AFAD’ın paylaştığı verilere göre ülkede tek yılda 20 bini aşkın deprem kaydedilirken, son beş yılda yaşanan sel ve orman yangını vakaları da afet riskinin çok boyutlu yapısını ortaya koyuyor. Bu tablo, afetlere hazırlığın artık sadece bir zorunluluk değil; kamu, özel sektör ve toplumun tüm kesimleri için ortak bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Bu ihtiyacın ışığında düzenlenen NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi, afetlere karşı farkındalığı artıran, yenilikçi çözümleri buluşturan ve afet yönetiminin tüm aktörlerini aynı çatı altında toplayan en kapsamlı platform olarak bu hafta kapılarını açıyor. 4–6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Hall 9’da gerçekleştirilecek etkinlik, “Hayat Değerlidir” sloganıyla; kamu kurumlarını, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, akademiyi ve afet yönetimi profesyonellerini bir araya getirecek.