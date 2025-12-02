TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİMİ BULUŞMASI NADMEX 2025 BU HAFTA BAŞLIYOR
Türkiye, yalnızca deprem değil; sel, yangın, heyelan, fırtına ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin giderek arttığı bir coğrafyada yer alıyor. AFAD’ın paylaştığı verilere göre ülkede tek yılda 20 bini aşkın deprem kaydedilirken, son beş yılda yaşanan sel ve orman yangını vakaları da afet riskinin çok boyutlu yapısını ortaya koyuyor. Bu tablo, afetlere hazırlığın artık sadece bir zorunluluk değil; kamu, özel sektör ve toplumun tüm kesimleri için ortak bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Bu ihtiyacın ışığında düzenlenen NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi, afetlere karşı farkındalığı artıran, yenilikçi çözümleri buluşturan ve afet yönetiminin tüm aktörlerini aynı çatı altında toplayan en kapsamlı platform olarak bu hafta kapılarını açıyor. 4–6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Hall 9’da gerçekleştirilecek etkinlik, “Hayat Değerlidir” sloganıyla; kamu kurumlarını, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, akademiyi ve afet yönetimi profesyonellerini bir araya getirecek.
NADMEX; kamu kurumlarını, özel sektör temsilcilerini, , teknoloji geliştiricilerini, arama kurtarma, yangından korunma ve iş güvenliği ekipman üreticilerini medikal ve sağlık ürünleri sağlayıcılarını, lojistik ve danışmanlık gibi afetlerle ilgili diğer değerli hizmetleri veren kuruluşları bir araya getirerek afet yönetimi ekosisteminin tamamını kapsayan güçlü bir buluşma noktası yaratıyor. Aynı zamanda arama kurtarma ekipleri ve profesyonel müdahale birimlerinin de yer aldığı bu geniş yapı, afetlere yönelik ürünlerin, yeni nesil dijital uygulamaların ve kritik altyapı çözümlerinin Türkiye pazarında daha görünür olmasına katkı sağlıyor.
Sivil toplum kuruluşları ise bilgi birikimleri, saha deneyimleri ve eğitim içerikleriyle etkinliğin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor; toplumsal farkındalığın artırılmasına ve afet bilincinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunuyor.
ÜÇ GÜNLÜK ZİRVEDE AFET YÖNETİMİNİN EN KRİTİK BAŞLIKLARI ELE ALINACAK
Deprem, sel, yangın, iklim değişikliği, yapay zekâ, dijitalleşme ve afet finansmanı gibi konuların ele alınacağı NADMEX 2025 Afet Yönetimi Zirvesi, alanında uzman isimleri aynı sahnede bir araya getirecek. Bu yıl zirvenin danışmanlığını Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy üstleniyor. Zirvede kentsel dönüşüm, risk yönetimi, orman yangınları, afet lojistiği, yeni teknolojiler ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları gibi kritik başlıklar güncel bilimsel çalışmalar, saha deneyimleri ve uygulama örnekleriyle detaylı şekilde ele alınacak.
GERÇEK SENARYOLARIN UYGULANACAĞI TATBİKAT ALANI
“Öğren, Uygula, Kurtar” anlayışıyla oluşturulan Tatbikat Alanı; itfaiye ekiplerinin, arama kurtarma uzmanlarının ve acil durum profesyonellerinin gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı eğitimler gerçekleştireceği özel bir deneyim alanı sunuyor. Ziyaretçiler yangın ve göçük altında arama yöntemlerini, acil durum prosedürlerini, hayat kurtaran uygulamaları ve ekipmanları birebir gözlemleme fırsatı bulacak. Gerçek operasyon koşullarına benzer şekilde tasarlanan alan, afetlere hazırlık kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER VE TEKNOLOJİLER TEK SAHNEDE
NADMEX 2025 kapsamında gerçekleştirilecek Expert Talks oturumlarında; afet yönetimi üzerine çalışan özel sektör firmaları, teknoloji üreticileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri geliştirdikleri yeni ürünleri, projeleri ve araştırmalarını paylaşacak. Bu oturumlar; inovatif ekipmanlar, dijital çözümler, acil durum teknolojileri, yapay zekâ uygulamaları, enerji depolama sistemleri, haberleşme çözümleri ve eğitim platformlarını merak eden ziyaretçiler için önemli bir bilgi paylaşımı alanı sunuyor.
7.2 MW DEPREM SİMÜLASYONU DA FUARDA
Fuar kapsamında yer alacak AFAD Deprem Simülasyon Tırı, ziyaretçilere farklı şiddetlerde depremlerin gerçekçi biçimde deneyimlenebildiği güvenli bir eğitim ortamı sunacak. 7.2 Mw büyüklüğe kadar simülasyonların gerçekleştirildiği özel tırda katılımcılar, deprem anında doğru davranış biçimlerini gözlemleme fırsatı bulacak.
NADMEX 2025 için detaylı ücretsiz online biletinizi bit.ly/4kz8qLv linki üzerinden alabilirsiniz.
Detaylı bilgi ve güncel etkinlik program için nadmex.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
TG Expo Hakkında:
Kurulduğu 2008 yılından bu yana “Your Gateway to Global Markets – Küresel Pazarlara Açılan Kapınız” mottosuyla Türkiye'de fuarcılık sektörüne yön veren TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş., uluslararası deneyimlere sahip güçlü kadrosuyla sektörün gelişimine destek vermektedir. Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinin uluslararası çatı derneği olan UFI ve dünya çapındaki kongre ve uluslararası toplantılar sektörünün en önemli birliklerinden biri olan ICCA'ya üye olan TG Expo aynı zamanda T.C. Ticaret Bakanlığı'na da akredite olup, yurt dışı fuarların milli katılım organizasyonlarını da gerçekleştirmeye yetkilidir. 5 kıtada 35 ülkede bireysel ya da milli katılım organizasyonları ve Türkiye'de ana organizatörlüğünü üstlendiği fuarlar ile Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürünlerini tanıtmalarını ve ticaret hacimlerini genişletmelerini destek olmaktadır. Enerji, gıda, kozmetik, tekstil, mermer, otomotiv yan sanayi, yapı-inşaat, restorasyon, müzecilik, otel-konaklama gibi sektörlerde dünyanın en önemli uluslararası fuarlarının Türkiye katılımını üstlenen TG Expo, fuara kadar olan tüm süreçlerde danışmanlık, teşviklerle ilgili bilgilendirme ve takip, nakliye, konaklama, seyahat ve vize alımına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti de sağlamaktadır. Fuarcılık alanında profesyonel ekibiyle, ihracatçı firmalara uluslararası standartlarda fuarcılık deneyimi sunuyor.