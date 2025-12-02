Sivrisinek kaynaklı salgın! 33 kişi hayatını kaybetti

Küba'da son aylarda sivrisineklerin bulaştırdığı virüsler insan yaşamını olumsuz etkiliyor.Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı Carilda Pena, ülkede sivrisineklerden bulaşan Dang virüsü nedeniyle 12 ve Chikungunya virüsü nedeniyle de 21 kişinin öldüğünü söyledi.Pena, ölenlerden en az 21'inin 18 yaş altında olduğunu belirtirken, ölümlerin gerçekleştiği tarih aralığını belirtmedi.Dang ve Zika virüsü taşıyıcısı olan Aedes sivrisineği türü tarafından yayılan chikungunya hastalığı için özel bir tedavi bulunmuyor.Chikungunya, nadiren ölümcül olsa da şiddetli baş ağrısı, döküntüler ve enfeksiyondan aylar sonra bile sürebilen eklem ağrılarına neden olabiliyor ve bu da uzun süreli sakatlığa yol açabiliyor.Dang virüsü, sivrisineklerden insanlara bulaşan viral bir enfeksiyon. Ilıman iklimlere kıyasla tropikal ve subtropikal bölgelerde daha yaygın olarak görülüyor.Dang hastası olan çoğu kişinin belirti göstermiyor. En yaygın belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntü görülüyor.Çoğu kişi 1-2 hafta içinde iyileşirken virüs bazen daha ağır vakalara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Virüsün şu anda belirli bir tedavisi olmadığı için ağrı yönetimi yoluyla tedavi ediliyor.Kübalı Bakan Yardımcısı Pena, geçen hafta 5 bin 717 yeni chikungunya vakası bildirmişti.Kübalı yetkililer de çoğu hastanın doktora gitmemesi veya hasta olduğunu bildirmemesi nedeniyle birçok vakanın tespit edilemediğini söylemişti.Dünya Sağlık Örgütü'nden temmuz ayında yapılan açıklamada ise Hint Okyanusu bölgesiyle bağlantılı yeni salgınların Avrupa ve Amerika'ya yayıldığı belirtilmiş, 20 yıl önce dünyayı etkisi altına alan chikungunya salgınının tekrarlanmasını önlemek için acil eylem çağrısında bulunulmuştu.