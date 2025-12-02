Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa kamyonet çarptı!

Adana'da ailesinin yanından ayrılan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan yolun karşısına koşmaya başladı. Uyarılara rağmen koşmaya devam eden çocuğa kamyonet çarparken, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavrunun hayati tehlikesi bulunurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan Batuhan Şahanalan yolun karşısına koşmaya başladı.Bu sırada yolun karşısındaki kişinin uyarısına rağmen koşmaya devam eden çocuğa, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Şahanalan ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahanalan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.