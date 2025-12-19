Green Card Uygulamasına Ara Verildi!

ABD Başkanı Donald Trump'tan, ABD'ye yerleşme hayalleri kuran yabancıların heveslerini kursaklarında bırakacak bir karar geldi.Başkan Trump, Brown Üniversitesi'nde yaşanan silahlı katliamın şüphelisinin ülkeye girişini gerçekleştirmesi gerekçesiyle yabancılara Diversity Visa ('Çeşitlilik Vizesi') adı altında vatandaşlık sağlayan Green Card ('Yeşil Kart') çekilişi uygulamasını süresiz olarak dondurdu.X sosyal medya platformundaki hesabında Brown Üniversitesi saldırısı ve MIT profesörü cinayetinin baş şüphelisi için 'Bu caninin ülkemize girmesine hiç izin verilmemeliydi.' diyen ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem paylaşımında, Başkan Donald Trump'ın, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) Green Card programını iptal etmesi emri verdiğini duyurdu.ABD'de Çeşitlilik Vizesi sağlayan Yeşil Kart programı, ülkede daha az temsil edilen kimliklere çekiliş ile vatandaşlık imkanı sağlıyordu.Her yıl onlarca milyon kişinin başvurduğu ve yaklaşık 50 bin kişiye ABD vatandaşlığı fırsatı veren program, kazanan adayların sıkı bir güvenlik kontrolünden geçmesini gerektiriyor.Üniversite saldırısı ve profesör cinayeti olaylarının şüphelisi, programdan yararlanarak ABD'ye gelen bir Portekiz vatandaşıydı.