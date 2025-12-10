Gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. FED'in olası faiz indirimi beklentisiyle altın güne yatay seyirle başladı. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları 10 Aralık Çarşamba günü anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek, ons altına ilişkin verileri araştırıyor.Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam saat 22.00'de açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Altındaki düşüş ya da yükseliş bu kritik toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek. FED'in faiz kararı öncesi küresel piyasalarda temkinli bir görünüm hakim. Salı gününü 5.761,688 TL'den kapatan altın çarşamba sabahı yatay seyir halinde. Peki gram altın, çeyrek altın kaç TL? Yarım, Cumhuriyet, ons altın ne kadar? İşte 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...Alış: 4.206,30 dolarSatış: 4.206,84 dolarAlış: 37.688,00 TLSatış: 37.945,00 TLAlış: 5.282,34 TLSatış: 5.318,14 TLAlış: 37.114,66 TLSatış: 37.856,24 TLAlış: 18.902,00 TLSatış: 19.048,00 TLAlış: 9.451,00 TLSatış: 9.524,00 TLAlış: 5.761,69 TLSatış: 5.762,47 TL