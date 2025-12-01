  • USD: 42,42 - 42,49
  • EURO: 49,27 - 49,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu! Tek tek yakalandılar

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 1.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 1.12.2025 - 09:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu! Tek tek yakalandılarOsmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütsel faaliyetlerin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu! Tek tek yakalandılar

Yürütülen çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu V.M. (42), M.H. (33) ve M.H.İ.'nin (38) il merkezinde saklandıkları belirlendi.

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu! Tek tek yakalandılar


Ekiplerin adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.