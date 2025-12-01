Kardiyologlar O Yiyeceği Ağzına Sürmüyor!

Reynolds, her ne kadar keskin bir diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu, bunun sebebinin ise; beslenme araştırmalarında her zaman 'en net' cevaplara ulaşmamaları olduğunu belirtti. Fakat günümüzde elde edilen veriler, birçok kanıt sunarak kalp sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.Reynolds, mevcut kanıtlara dayanarak, belirli yiyeceklerden kaçınmayı tercih ettiğini ve ölçülü olarak daha az sağlıklı yiyeceklerin çok nadiren de olsa tadını çıkardığını da belirtti. Ama nasıl? İşte Reynolds'ın sağlıklı beslenme rutini…Reynolds, gözlemsel çalışmaların , margarin ve bitkisel yağları tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğunu öne sürdüğünü, ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için bunun nedeninin net olmadığını söyledi. Hindistan cevizi yağı da endişe verici çünkü doymuş yağlardan oluşuyor ve kalp sağlığı riskleriyle bağlantılı.Reynolds, bu nedenle hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sorduğunu ve LDL kolesterolü yükselten önemli etkenlerden biri olduğunu fark ettiğini belirtti. Ayrıca tavsiyeleri arasında 'ölçülü olmak şartıyla' tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti. Ancak araştırmalara göre zeytinyağı en sağlıklı seçim. Reynolds, 'İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır' dedi.Reynolds, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması. Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.Reynolds'a göre kapsamlı çalışmalar sonucunda, salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek büyük önem taşıyor.Eğer bu besinleri çok seviyorsanız, yılda birkaç kez 'özel günlerde' olmak üzere tüketmenin en güvenli yöntem olduğunu belirtiyor. Daha az yemeye çalışmanız durumunda büyük oranda kalbinizi de korumaya başarabilirsiniz.Reynold, uzak durmaya çalıştığı son gıda grubunun ise; diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık riskleriyle bağlantılı şeker ve sağlıksız yağlar açısından yüksek olduğu için paketlenmiş kurabiyeler ve çörekler olduğunu belirtti.Meyve, yoğurt, bitter çikolata ve fındık daha sağlıklı tatlılar olabilir. Ancak yine de ölçülü olmak ve öz farkındalık, potansiyel sağlık risklerini en aza indirirken yiyeceklerden keyif almanın anahtarıdır.