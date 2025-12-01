Dolandırıcılar Alo Demenizi Bekliyor!

Son dönemde artan bilinmeyen ve yabancı numaralardan yapılan aramalar ciddi bir siber güvenlik tehdidinin ilk adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre siber dolandırıcılar, kimlik avı ve 'vishing' (sesli oltalama) saldırıları için 'sessiz çağrı' yöntemine başvuruyor.Uzmanlar, bu çağrıların aslında organize dolandırıcılık girişimlerinin keşif aşaması olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcılar önce telefonu açan, cevap veren, merak eden kişileri belirliyor; ardından bu numaralara banka çalışanı, kargo firması ya da resmi kurum kimliğiyle geri dönüş yaparak kimlik avı kurguluyor.Özellikle 'sessiz aramalar' da genellikle bilinmeyen ya da gizli bir numaradan gelen bu çağrılarda telefonu açan kişi derin bir sessizlikle karşılaşıyor.Kullanıcı 'Alo' veya 'Efendim' dediği anda arama aniden sonlanıyor; böylece dolandırıcılar numaranın aktif olduğunu doğruluyor.Siber güvenlik uzmanları bu tehditlere karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:Sessizliğe yanıt vermeyin. Telefonu açtığınızda ses gelmiyorsa 'Alo' demeyin, hemen kapatın.Numara taklidiyle banka, polis veya kurumsal numara gibi görünebilir; kapatıp kurumun resmi hattını arayın.Kişisel bilgi paylaşmayın. Hiçbir yasal kurum telefonda şifre, kart bilgisi veya para transferi istemez.'Evet' demekten kaçının. Ses kaydı alınıp onay montajı yapılabilir.Numarayı engelleyin ve raporlayın.Geri aramayın. 'Tek çaldırma' yöntemiyle geri arama tuzakları kurulabilir.Telefondaki yönlendirmelerle işlem yapmayın. Arayan kişi adınızı veya T.C. kimlik numaranızı biliyor olsa bile bu resmi kurum olduğu anlamına gelmez.Cihazınızda güvenlik uygulaması bulundurun.