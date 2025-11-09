Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Amazon kurucusu Jeff Bezos, yapay zekâ teknolojileri geliştikçe şirketlerin otomasyona yöneleceğini ve devasa oranlarda işten çıkarmaların yaşanacağını öngörürken, aksine belirli senaryolarda cenneti yaşatabileceğini düşünenler de mevcut.Miami'deki Amerika İş Forumu'nda konuşan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, yapay zekânın getirdiği teknolojik ilerlemeler sayesinde önümüzdeki 20, 30 hatta 40 yıl içerisinde gelişmiş ülkelerde (!) çalışma haftasının üç buçuk güne düşeceğini öngörüyor. Dimon her işin hatta her uygulamanın kalıplarının yapay zekâ tarafından optimize edileceğine inanıyor. Bu sayede insanlar daha az çalışarak daha kaliteli yaşam sürebilecek.Dimon bu tahminini yalnızca teorik bir vizyon olarak değil, JPMorgan bünyesinde yapay zekânın entegrasyonu ile elde edilen deneyimlere dayandırıyor. Şirket kendi bünyesinde yapay zekâ sistemlerini geniş çapta kullanıyor ve rutin işleri yapay zekâya devrederek çalışanların verimliliğini artırıyor. Bu gelişme, aynı işi daha az zamanda yapabilme imkânı sunuyor ki bu da çalışma süresinin kısalmasının temel nedeni olarak görülüyor.Bununla birlikte Dimon, bu geçiş sürecinin sancısız gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak iş kayıplarının olacağını ve şirketlerin hatta hükümetlerin bu durumlara hazırlıklı olması için çalışanların yeniden eğitilmesi, gelir desteği ve iş gücünün yeniden düzenlenmesi gibi önlemler alması gerektiğini belirtiyor.