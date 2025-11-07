İBB soruşturmasının medya ayağında çarpıcı detaylar! 'Halk TV'ye finansman sağlar'

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün medya ayağında olduğu iddia edilen gazetecilere operasyon düzenlendi. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere mevcutlu olarak emniyete götürüldü.Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden firari Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi. Bu kapsamda CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve gazeteciler Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.Aslı Aydıntaşbaş yurtdışında olduğu için ifadesi alınamadı. Polis ekipleri İstanbul dışında olduğu öğrenilen Ruşen Çakır'ın bulunduğu adrese gitti. Polis ekiplerinin Çakır'ı Sakarya'dan İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Şüphelilerin tamamı adli tedbir olarak yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında ifadesi yer alan 'İlke' isimli gizli tanık, Murat Ongun'un, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkilerini değil tüm gayriresmi ilişkilerini de yürüten bir isim olduğuna dikkat çekmişti.İfadede, medyadaki çok sayıda ismin fonlandığı ifade edilmişti. İfadeye göre, birine para verilecekse bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile veriliyordu. İlke, ifadesinde, 'Murat da bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar. Murat'ın en yakınında asistanlığını yapan Göksu Bayraktaroğlu vardır' dedi. Bayraktaroğlu'nun Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'un tüm kirli ilişikilerinin tamamına vakıf olduğunu söyleyen gizli tanık İlke, 'Murat ve Emrah'ın kurdukları firmaları bilir.Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Odatv, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder' dedi.Gizli tanık 'İlke', 'Şaban Sevinç Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Mahiroğlu'nun Boğaz'da yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler' ifadelerini kullandı.Murat Ongun'un gizli kasası firari Emrah Bağdatlı'ya ait Karpuz Danışmanlık isimli firmanın hesaplarından çeşitli firma ve şahıslara 'Sosyal Medya Danışmanlık Bedeli' açıklaması ile gerçekleştirilen milyonlarca liralık para transferleri MASAK'ın radarına takıldı. Bu transferlerden bazıları da Aykırı isimli haber sitesinin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'a yapıldı.Söz konusu firmadan toplam 10 işlemde Çolak'ın hesabına 1 milyon 680 bin liralık bir para transferi yapıldığı saptandı. Çolak ifadesinde, Bağdatlı tarafından herhangi bir ödeme almadığını öne sürdü ancak firmayla 6 ay boyunca resmi ve faturalı bir şekilde iş yaptıklarını belirterek, 'Firmanın yönlendirmesiyle çeşitli markaların tanıtım faaliyetlerine sosyal medya danışmanlık hizmeti sunduk' dedi.