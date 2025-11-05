Bakanlık satışını yasakladı! Güvensiz ürünler listesine bir yenisini ekledi

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine bir yenisini ekledi.Bakanlık, bir çocuk kıyafetinin küçük çocuklar için risk taşıdığını belirterek satışını yasakladı ve raflardan toplatılmasına karar verdi.By Gri markasına ait Unicorn desenli gri sweatshirtün riskli olduğu tespit edildi.BOĞULMA RİSKİ VARYetkililer, ürünün özellikle boğulma tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle, çocukların kullanımına uygun olmadığını vurguladı.Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılacağı duyuruldu.İşte ürün bilgileri: