Bakanlık satışını yasakladı! Güvensiz ürünler listesine bir yenisini ekledi

Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan bir çocuk ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle satışını yasakladı. Ürünün toplatılmasına karar verildi.

Ekleme: 5.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 5.11.2025 - 10:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine bir yenisini ekledi.

Bakanlık, bir çocuk kıyafetinin küçük çocuklar için risk taşıdığını belirterek satışını yasakladı ve raflardan toplatılmasına karar verdi.

By Gri markasına ait Unicorn desenli gri sweatshirtün riskli olduğu tespit edildi.

BOĞULMA RİSKİ VAR

Yetkililer, ürünün özellikle boğulma tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle, çocukların kullanımına uygun olmadığını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılacağı duyuruldu.

İşte ürün bilgileri:

