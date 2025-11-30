Taksiciden Sopalı Saldırı!

İstanbul Kağıthane'de tünelde motosikletiyle ilerleyen 19 yaşındaki Muhammed Zeki Mustafa sağ şeritte seyrettiği sırada taksi kullanan Mehmet D., aracını motosikletin önüne kırdı.Ani fren yapmak zorunda kalan Mustafa, taksiciye el hareketi yaparak tepki gösterdi.Bir süre sonra taksinin kendisini çok yakın takip ettiğini gören Mustafa, sürücüyü uyarmak için gaza basıp ani fren yaptı.Taksici Mehmet D.'nin 'Sağa çek' işareti üzerine Mustafa, konuşacaklarını düşünerek yol kenarında durdu.Mustafa, motosikletten inip kaskını çıkardığı sırada taksici, bagajdan sopa çıkararak Mustafa'ya saldırdı.Başına ve koluna defalarca sopa darbesi alarak yaralanan Mustafa'yı çevredeki sürücüler, araya girerek olay yerinden uzaklaştırdı.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mustafa'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.Başına 6 dikiş atılan Mustafa, tedavisinin ardından darp raporu aldı.Yaralanan Mustafa'nın emniyete gidip şikayetçi olması üzerine taksici Mehmet D., polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olayla ilgili konuşan Muhammed Zeki Mustafa, şunları söyledi:Sol şeritte seyir halinde ilerlerken, sağ şeritteki ticari taksinin önüme kırmasıyla başlıyor. Kornaya ve frene basıyorum. Onun ardından camına yaklaşıp 'Ne yapıyorsun sen' der gibi el kol hareketlerinde bulunup tekrar önüne geçiyorum.Aynama baktığımda ise bana çok yakın ilerlediğini, takip mesafesini asla korumadığını görüyorum. Gaz fren yaparak onu uyarmaya çalışıyorum.Sağ şeride tekrardan geçerek sağa çekmemi söyledi. Sağa çektim, konuşacak zannederek. Kaskımı çıkardım, arkamı döndüm, ilerledim. Bagajından bir anda tahta sopa çıkarıp bana vurmaya başladı.Hiçbir şekilde ben ona vurmadım ve hiçbir şekilde sözlü bir tartışma yaşanmadı. Arabadan indiği gibi sopayı alıp bana vurmaya başladı. Benim kafama 6 dikiş atıldı. Kolumda da zedelenmeler mevcut.Muhammed Zeki Mustafa'nın ifadesinde, şöyle konuştuğu öğrenildi:Kağıthane Tüneli'ne yaklaştığım sırada sağ tarafımdan bir taksi önüme kırarak kaza yapmama sebebiyet veriyordu. Ben o an can havliyle kornaya bastım ve kendisine 'Ne yapıyorsun sen' der niteliğinde el kol hareketlerinde bulundum.Sonrasında ben bu kişinin tekrar önüne geçtim. Bu şahıs bana karşı 'Her yerden çıkıyorsunuz, bıktım artık sizden' gibi söylemlerde bulundu.Bu kişi bir süre benim arkamdan gelerek sürekli bana yanaştı ve kaza yapmama sebebiyet verecek hareketlerde bulunuyordu. Akabinde de bana 'Sağa çek konuşacağız' dedi. Ben ne diyeceğini merak ettiğimden Kağıthane'de tünel içerisinde emniyet şeridine geçtim. Bu kişi de benim arkamda durmuştu.Daha sonrasında bu şahıs bana herhangi bir söylemde bulunmadan aracının bagajını açtı ve içerisinden bir sopa çıkararak bana vurmaya başladı. İlk basta kafama hatırladığım kadarıyla 10 defa vurdu. Ben o an korkuyla kolumu siper ettim ancak bu kişi yine bana vurmaya devam etti. Bir süre sonra başka bir taksici gelerek bana vuran taksi şoförünü sakinleştirdi. Taksi şoförünü oradan uzaklaştırdı.