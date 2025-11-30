Böyle Hırsızlık Görülmedi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.H.K., kendisine ait motosikleti park ettiği yerde bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çalıntı ihbarında bulundu.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, motosikleti bulmak için çalışma başlattı.İş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, motosikleti daha sonra kent merkezine bıraktıkları saptandı.Hırsızlık şüphelisi 13 yaşlarındaki S.D. ve Z.K.'nin çaldıkları motosiklet ile gezdikleri anlar ile güvenlik kamerasına yansıdı.Hırsızlık şüphelisi iki çocuk, kısa sürede polis tarafından gözaltına aldı.Çocuklar, polise verdikleri ifadede motosikleti aldıklarını itiraf etti.Daha sonra adliyeye sevk edilen S.D. ve Z.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Öte yandan çocukların kent merkezinde bıraktıkları motosiklet, sahibi M.H.K.'ye teslim edildi.