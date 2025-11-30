Böyle Hırsızlık Görülmedi!
Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp, bir süre gezdikten sonra kent merkezinde bir yere bırakan 13 yaşındaki 2 çocuk, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocukların motosikletle sokakta gezdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.H.K., kendisine ait motosikleti park ettiği yerde bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çalıntı ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, motosikleti bulmak için çalışma başlattı.
GEZDİKTEN SONRA MOTOSİKLETİ ŞEHİR MERKEZİNE BIRAKTILAR
İş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, motosikleti daha sonra kent merkezine bıraktıkları saptandı.
Hırsızlık şüphelisi 13 yaşlarındaki S.D. ve Z.K.'nin çaldıkları motosiklet ile gezdikleri anlar ile güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞÜPHELİ ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI
Hırsızlık şüphelisi iki çocuk, kısa sürede polis tarafından gözaltına aldı.
Çocuklar, polise verdikleri ifadede motosikleti aldıklarını itiraf etti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Daha sonra adliyeye sevk edilen S.D. ve Z.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan çocukların kent merkezinde bıraktıkları motosiklet, sahibi M.H.K.'ye teslim edildi.
