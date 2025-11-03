Tilkiyi Bisküvi İle Besledi!

Kars'ta ilginç görüntüler...Kent merkezinde bir vatandaş, Kars Kalesi Bedesten bölgesinde yürüyüş yaparken bir kızıl tilkinin yiyecek arayışında olduğunu fark etti.Yanında bulunan bisküviyi tilkiye veren şahıs, tilki ile sohbet ederek keyifli dakikalar yaşadı.Vatandaş, 'Kale arkasında tarihi binaların içinde kızıl bir tilki. Acıkmış cana yakın bir tilki. Tabii insanlardan ürkmüyor. Şimdi ona biraz karnını doyuracağı şeyler verdik. Karnını doyurduktan sonra doğal ortamına gidecek.' dedi.Daha sonra karnını doyuran tilki koşarak bölgeden uzaklaştı.