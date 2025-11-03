İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi ihlal ediyor!

İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başladı. Toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.Toplantı öncesinde Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE ile Katar'ın temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.İstanbul'daki Gazze zirvesi sonrası Dışişleri Bakanı Fidan, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;İSRAİL ATEŞKESTEN BU YANA 250'YE YAKIN FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜİsrail ateşkesi ihlal ediyor. Ateşkesten bu yana İsrail 250'ye yakın Filistinliyi öldürdü. 600 insani yardım kamyonu ve 50 akaryakıt kamyonunun girişine izin verilmesi gerekmekte. Ancak biz bu miktarın içeriye girdiğini açıkçası görmüyoruz. İsrail'in bu politikası nedeniyle insani yardımlar depolarda beklemekteler. Hamas Gazze'nin iradesini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır. Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen uluslararası istikrar gücünün görev tanımı oluşumuna ilişkin müzakereleri de kendi aramızda görüştük.MEHMETÇİK GAZZE'YE GİDECEK Mİ?Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak şu kadarını söyleyebilirim konuştuğumuz ülkelerin ifade ettikleri şu. Tanımı içeriğine göre asker göndermeye karar verecekler.Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanımız defaatle ifade etti. Biz barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama burada ortaya çıkacak dokümanların bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli.