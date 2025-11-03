Emekliye Yeni Hesap!

Emekli maaşlarına yapılacak zam için meraklı bekleyiş sürüyor. Zam oranı TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla daha da netleşti. Geriye ise Kasım ve Aralık ayı TÜFE rakamları kaldı. Peki memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar...TÜİK, emekli maaşına yapılacak zam için belirleyici olacak enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve Bağ-kur emekli maaşına yapılacak zam için belirleyici olacak olan 4 zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.Temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, en düşük SGK ile Bağkur emeklisi maaşı 16 bin 881 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 22.670 TL yükselmişti. Gözler şimdi Ocak ayında belli olacak olan 2026 yılı zam oranına çevrildi. İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için güncel hesaplama...TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Bugün açıklanan dördüncü TÜFE rakamları belirleyici olacak. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu.Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11-13 aralığında memur emeklileri de yüzde 17-19 aralığında artış alacak. Bu hesaplamalara bakıldığında her iki kesim arasında 6.45'lik bir fark oluşması bekleniyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in aktardığına göre zam farkı nedeniyle refah payı yeniden gündemde.Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.