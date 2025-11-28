Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzin ve motorine indirim
Benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.
Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bu sefer yaşanan gelişme ise milyonlarca araç sahiplerini sevindirecek cinsten.
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.
PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR
Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
ÖNCE ZAM GELDİ
Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.
Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.
25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.
SIRADA ÇİFTE İNDİRİM VAR
Yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.22 TL
Motorin: 54.88 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.23 TL
Motorin: 56.06 TL
LPG: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.55 TL
Motorin: 56.38 TL
LPG: 27.53 TL