Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzin ve motorine indirim

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.Bu sefer yaşanan gelişme ise milyonlarca araç sahiplerini sevindirecek cinsten.Akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.Yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:Benzin: 54.37 TLMotorin: 55.03 TLLPG: 27.71 TLBenzin: 54.22 TLMotorin: 54.88 TLLPG: 27.08 TLBenzin: 55.23 TLMotorin: 56.06 TLLPG: 27.60 TLBenzin: 55.55 TLMotorin: 56.38 TLLPG: 27.53 TL