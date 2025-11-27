MSB duyurdu! Hudutlarda 205 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu 205 şahsın yakalandığını ve 428 şahsın hududu geçemeden engellediğini bildirdi.MSB tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:Beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada;- 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,- Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş,Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 423) kilometreye ulaşmıştır.Hudutlarımızda ise;- Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 şahıs yakalanmış, 428 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı da59 bin 458 olmuştur.Değerli Basın Mensupları,20 Kasım'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri'ni, 24 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız, 25 Kasım'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın, Ankara'da bulunan “Kore'de Savaşan Türkler Anıtı”na gerçekleştirdiği ziyarete, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile birlikte eşlik etmiştir.Sayın Bakanımız 26 Kasım'da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımızın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır.- 20 Kasım'da ülkemize gelen Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ile bir araya gelen Sayın Genelkurmay Başkanımız, 25 Kasım'da Dışişleri Bakanımızı ziyaret etmiştir.- Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, 17-21 Kasım tarihleri arasında ziyaret ettiği Bosna-Hersek ve Kosova'da çeşitli temas ve görüşmeler gerçekleştirmiştir.- 17-21 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Hava Gösterisine (Dubai Airshow-2025) katılan Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı ve beraberindeki heyet, başta Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Yürütme Konseyi Başkanı ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere çok sayıda temas ve görüşme gerçekleştirmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürmektedir.Bu kapsamda;- 24 Kasım'da Senegal'de başlayan Daksar Arama-Kurtarma Tatbikatı bugün (27 Kasım),- 13 Kasım'da İspanya'da başlayan Taktik Liderlik Programı Karma Hava Harekâtı ve 18 Kasım'da İstanbul'da başlayan Ferdî Seferberlik Eğitimleri ile,- 24 Kasım'da Romanya'da başlayan SEESIM (Güneydoğu Avrupa Bilgisayar Destekli Simülasyon Özel) Doğal Afet Tatbikatı yarın (28 Kasım) sona erecektir.Deniz Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde, birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve görev yeteneklerini eş zamanlı olarak değerlendirmek maksadıyla, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımıyla icra edilen Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da devam etmektedir.Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımız ile 3'ü fiili,12'si gözlemci olmak üzere 15 ülkenin de yer aldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 2 Aralık'ta gerçekleştirilecektir.Ayrıca,- 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Konya'da Millî Anadolu Kartalı-2025/2,- 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Yalova'da Yıldırım Seferberlik tatbikatları icra edilmekte,- 11-29 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da Stone Wall Fiili Arazi ile,- 25 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Norveç'te ve yerinden katılımla Steadfast Dagger NATO Kolektif Savunma tatbikatlarına iştirak edilmekte,- 2-11 Aralık tarihleri arasında icra edilecek Loyal Dolos NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDKY) Tatbikatı'na Polonya'da katılım sağlanması planlanmaktadır.NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında,- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus tarafından 25-30 Kasım tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta,- Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Elbe gemisi tarafından ise 3-6 Aralık tarihleri arasında Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirilecektir.İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru El Camino Espanol tarafından 27-30 Kasım tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti yapılmaktadır.Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından 2-7 Aralık tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti icra edilecektir.Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 1-5 Aralık tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında bugün (27 Kasım) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı Eğitimi'ne 2 adet F-16 ile katılım sağlanmaktadır.Diğer yandan;- Temsilci Kurum Başkanlığı Harita Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Konseyi'nin 2025 yılı 2'nci Olağan Konsey Toplantısı yarın (28 Kasım) Harita Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır.Kıymetli Basın Mensupları,Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda 17 Kişilik Karinalı Bot muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır.Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır.ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde yürütülen;- “8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi” kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlanan ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza,- Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağımız ise 21 Kasım'da Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir.1-4 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek EDEX-2025 Fuarı'na İstanbul Tersanesi Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından katılım sağlanacaktır.Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda, Savunma Sanayi Başkanlığımız ile Baykar Şirketi arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemlerine ilişkin;- İniş/kalkış testleri,- Albatros-S KİDA ile müşterek harekât ve,- Güdümlü mermi atış provalarının 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanmaktadır.Son olarak “TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi” kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır.Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;11 Kasım'da başlayan “Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2025 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay/Astsubay Adayı Temini” başvuruları 30 Kasım'da sona erecektir.Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekât kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle;- Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye,- Denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri dün olduğu gibi bugün ve yarın da azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir.