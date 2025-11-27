Ev Sahipleri Dikkat! Son 5 Gün!

Konut, işyeri, arsa sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisi için 4 gün kaldı. 1 Aralık 2025 tarihine kadar taşınmazı olanların ödemelerini yapması gerekiyor. Aksi halde kamu alacaklarına uygulanan yüzde 3,5 oranında faiz ödeyerek ödeme yapılacak.Emlak vergisini ödemek için ilgili belediye vezneleri, e-Devlet üzerinden online ödeme yapılabiliyor.Tek konut sahibi ve konutun brüt 200 metrekare büyüklüğü geçmemesi halinde emekli, dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca engelli, gazi ve gelir sahibi olmayanlar vergiden muaf durumdaAK Parti yüksek artışlar nedeniyle büyük tartışmalara neden olan, ‘rayiç bedel' ve ‘emlak vergisi' düzenlemesine son şeklini vermek üzere.Düzenlemenin haftaya Meclis Genel Kurulunda ele alınacak 40 maddelik ekonomi torba teklifine eklenmesi planlanıyor.Yapılacak düzenlemeyle, 2026'dan 2029'a kadar geçerli olan rayiç bedel oranlarını belirleyecek.Kasım 2029'da rayiç bedel oranı 2030 yılı ve onu takip eden 4 yıllık süreç için yeniden belirlenecek.2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarına üst sınır getirilecek.Rayiç bedelde kimi yerlerde 40 katına kimi yerlerde 100 katına kadar ulaşan fahiş oranlar, bu düzenleme ile sabitlenecek ve orantısız artışın önüne geçilecek.Düzenlemeye göre, 2026-2029 döneminde geçerli olacak rayiç bedeller, 2025 yılı için belirlenen bedelin yüzde 50'sini aşamayacak. Böylece emlak vergisinde yüzde 50'nin üzerinde zam yapılamayacak.Teklifle, belediyelerin gelir kaybına uğramaması, ev sahiplerinin de hakkaniyetli artış oranıyla emlak vergilerini ödemeleri hedefleniyor.