En düşük emekli maaşı için 3 senaryo masada! Hangi rakam öne çıkıyor?

Emeklilerin hesaplanan maaşı ne olursa olsun, devlet tarafından belirlenen en düşük maaşın altında ödeme yapılmıyor. Bu tutar, düşük gelirli milyonlarca emekli için tamamlayıcı bir destek olarak önemli bir güvence sağlıyor.Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan ve pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen düzenleme ile taban maaş desteği sağlanıyor. Söz konusu destek, her zam dönemi olan Ocak ve Temmuz aylarında hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Son güncelleme Temmuz ayında yapıldı ve en düşük maaş 16.881 TL olarak uygulanmaya başladı.Yeni yıl için üç farklı senaryo değerlendiriliyor. Hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 31–33 aralığına göre yapılıyor.Buna göre;Yüzde 31 enflasyon tahmininde taban maaş 18.954 TL,Yüzde 32 enflasyon tahmininde taban maaş 19.100 TL,Yüzde 33 enflasyon tahmininde taban maaş ise 19.243 TL olarak hesaplanıyor.Bu hesaplamalarda, taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar yükseltiliyor.Bu beklentiler doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 20 bin TL civarına yükselmesi öngörülüyor. Hesaplanan maaşı bu seviyenin altında kalan tüm emeklilere ise ödemeler, belirlenen taban maaş tutarına tamamlanacak.