Macron Türk askerine işaret etti! 'Ukrayna’ya güvence gücü olacak'

RTL/M6 Info yayınında kameraların karşısına çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna savaşına dair mesajlarıyla Avrupa’nın siyasi nabzını bir anda yükseltti. Sözleri hem Paris’te hem Washington’da hem de Kiev’de geniş yankı uyandırdı. Macron, Rusya’yı barış sürecini bilerek sabote etmekle suçladı ve uluslararası güvenlik dengelerini doğrudan etkileyecek yeni bir planı kamuoyuna duyurdu."Barışı istemeyen tek bir ülke var o da Rusya" diyen Macron, Moskova’nın hem sahada hem de enerji altyapısına yönelik saldırılarla süreci uzattığını söyledi.Fransız lider, Ukrayna’nın hangi topraklardan vazgeçebileceğine dışarıdan kimsenin karar veremeyeceğini belirterek şu ifadeyi kullandı:"Ukraynalılar adına hangi toprak tavizlerini vermeye hazır olduklarını kimse söyleyemez."Macron, Rusya’nın hibrit saldırılar yürüttüğünü de söyledi:"Rusya, Fransa da dahil olmak üzere her gün siber ve bilgi saldırıları gerçekleştiriyor."Macron, barış anlaşması imzalandıktan sonra Ukrayna’da yeni bir güvenlik mimarisi kurulacağını duyurdu.Buna göre Kiev, Odesa ve ön cephe gerisine yakın güvenli bölgelerde Türk, İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşacak “güvence güçleri” görev alacak.Macron, bunun NATO çatısı altında değil, hükümetler arası bir koalisyonla yapılacağını ve yaklaşık yirmi ülkenin kara, deniz ve hava desteğine hazır olduğunu söyledi."Gençlerimizi Ukrayna'ya göndereceğiz" yönündeki söylentileri reddeden Macron, bu birliklerin yalnızca eğitim ve güvenliği sağlamakla görevli olacağını aktardı.Macron, ABD’nin planını “doğru yönde” bulduğunu ancak Kiev’i zor durumda bırakacak bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini hatırlattı:"Barış istiyoruz ama Ukrayna’yı imkansız bir duruma sokacak bir barış istemiyoruz."Kiev yönetimi, Rusya’nın artan hava saldırılarını "ABD’nin barış planına karşı terörist bir tepki" olduğunu söylemişti.Ukrayna’da başkent Kiev’de altı kişinin öldüğü açıklanırken Rusya’nın Rostov bölgesinde üç kişi öldüRusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 249 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü duyurdu.