Dicle Barajında Su Kalmadı!

Ülke genelinde kuraklık alarmı...Son yıllarda artan kuraklık tehlikesi iyiden iyiye kendini göstermeye başladı.Diyarbakır ve çevresinde sonbaharın son günlerine girilmesine rağmen bu süreçte birkaç defa seyrek yağış görüldü.Bölgedeki camilerde yağmur duasına da çıkılırken, sonbahar ayları neredeyse yağışsız tamamlanmak üzere.Bununla birlikte barajlarda da su miktarı gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.13 Aralık 2018'de Dicle Barajında biriken suyun tahliye edilmesi sırasında yüksek basınç nedeni ile baraj kapaklarından biri kopmuş, akan su nedeni ile merkez dahil bazı bölgelerde sel uyarısı verilmişti.Şehir merkezinde bulunan On Gözlü Köprüsü ile topraklar sular altında kalmış, birçok ev, iş yeri ve işletmeyi de su basmıştı.Aradan geçen 7 yılın ardından Dicle Barajında değil kapıyı kıracak kadar, kapıya yetişecek kadar su bulunmuyor.Yağışların azlığı nedeni ile kuraklık tehlikesi baş gösterirken, çiftçiler de ekin ekme zamanı olan ve yağışsız geçen bu günlerde kara kara düşünmeye başladı.